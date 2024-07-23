Месси — лучший футболист XXI века по версии ESPN, Роналду — на втором месте
Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ныне выступающий за «Интер Майами», был признан лучшим футболистом XXI века по версии популярного спортивного издания ESPN. На второй строчке расположился экс-форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду, играющий за «Аль-Наср». Замыкает тройку лидеров бывший нападающий «Барселоны» и «Арсенала» Тьерри Анри.
Десятка лучших футболистов XXI века по версии ESPN
- Лионель Месси (Аргентина).
- Криштиану Роналду (Португалия).
- Тьерри Анри (Франция).
- Зинедин Зидан (Франция).
- Лука Модрич (Хорватия).
- Килиан Мбаппе (Франция).
- Андрес Иньеста (Испания).
- Хави (Испания).
- Роналдо (Бразилия).
- Роналдиньо (Бразилия).
Напомним, в 2022 году Месси получил награду лучшему футболисту мира — «Золотой мяч», которая стала восьмой для него.
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