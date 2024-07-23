Месси — лучший футболист XXI века по версии ESPN, Роналду — на втором месте

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ныне выступающий за «Интер Майами», был признан лучшим футболистом XXI века по версии популярного спортивного издания ESPN. На второй строчке расположился экс-форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду, играющий за «Аль-Наср». Замыкает тройку лидеров бывший нападающий «Барселоны» и «Арсенала» Тьерри Анри.

Десятка лучших футболистов XXI века по версии ESPN

Лионель Месси (Аргентина). Криштиану Роналду (Португалия). Тьерри Анри (Франция). Зинедин Зидан (Франция). Лука Модрич (Хорватия). Килиан Мбаппе (Франция). Андрес Иньеста (Испания). Хави (Испания). Роналдо (Бразилия). Роналдиньо (Бразилия).

Напомним, в 2022 году Месси получил награду лучшему футболисту мира — «Золотой мяч», которая стала восьмой для него.

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Лионель Месси сыграл в теннис: