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РФС разрешил проводить на стадионе «Факел» матчи РПЛ и Кубка России

РФС разрешил проводить на стадионе «Факел» матчи РПЛ и Кубка России
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Российский футбольный союз выдал стадиону «Факел» в Воронеже лицензию на проведение матчей РПЛ и Фонбет Кубка России.

«Комиссия по сертификации стадионов РФС дала арене соответствующее разрешение на два года с учетом устранения замечаний», — говорится в заявлении РФС.

Предыдущая арена, на которой выступал футбольный клуб «Факел» — «Центральный стадион профсоюзов» — находится на реконструкции. Ранее сообщалось, что после реконструкции стадион будет иметь уникальную для России мультимедийная часть. Бо́льшая часть оборудования, строительных и отделочных материалов — воронежского производства.

В прошлом сезоне РПЛ «Факел» занял 11-е место, набрав 32 очка. После 1-го тура нынешнего сезона РПЛ команда занимает 14-е место, проиграв свой стартовый матч «Динамо» со счётом 1:3.

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