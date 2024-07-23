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«МЮ» предложил «Баварии» около € 40 млн за де Лигта, немцы хотят € 50 млн — Плеттенберг

«МЮ» предложил «Баварии» около € 40 млн за де Лигта, немцы хотят € 50 млн — Плеттенберг
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«Бавария» отклонила все предложения «Манчестер Юнайтед» по трансферу 24-летнего центрального защитника Маттейса де Лигта. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» предлагали мюнхенскому клубу менее € 40 млн за нидерландского футболиста. В свою очередь, мюнхенский клуб готов расстаться с де Лигтом, только если поступит предложение на сумму в € 50 млн плюс бонусные выплаты.

Де Лигт перешёл в «Баварию» летом 2022 года. За этот период он принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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