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«Первый раз такое вижу после смены тренера». Мор — о Николиче в ЦСКА

«Первый раз такое вижу после смены тренера». Мор — о Николиче в ЦСКА
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Бывший футболист сборной России Эдуард Мор признался, что не увидел изменений в игре ЦСКА под руководством нового главного тренера Марко Николича.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Наверное, первый раз такое вижу, что после смены тренера в игре команды практически ничего не изменилось. Николич не изменил схему, играли практически так же, и явных моментов, которые изменились, нет. Койта вышел в стартовом составе и ничем себя не проявил. Возможно, парню нужно время на адаптацию, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

20 июля состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв (Москва). Команды завершили матч без забитых мячей — 0:0. Армейцы провели свой первый официальный матч под руководством Марко Николича.

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