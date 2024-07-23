«Первый раз такое вижу после смены тренера». Мор — о Николиче в ЦСКА

Бывший футболист сборной России Эдуард Мор признался, что не увидел изменений в игре ЦСКА под руководством нового главного тренера Марко Николича.

«Наверное, первый раз такое вижу, что после смены тренера в игре команды практически ничего не изменилось. Николич не изменил схему, играли практически так же, и явных моментов, которые изменились, нет. Койта вышел в стартовом составе и ничем себя не проявил. Возможно, парню нужно время на адаптацию, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

20 июля состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв (Москва). Команды завершили матч без забитых мячей — 0:0. Армейцы провели свой первый официальный матч под руководством Марко Николича.