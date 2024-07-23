«Манчестер Сити» не продаст Хулиана Альвареса менее чем за € 90 млн — Sport.es

«Манчестер Сити» установил цену на 24-летнего нападающего Хулиана Альвареса в размере € 90 млн (€ 70 млн плюс € 20 млн в качестве бонусов). Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, аргентинский футболист не очень доволен своим положением в команде, поскольку в стартовом составе чаще выходит нападающий Эрлинг Холанд. Подчёркивается, что главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола не может гарантировать Альваресу интересующие игровые минуты.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах нападающего заинтересованы мадридский «Атлетико» и «ПСЖ».

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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