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Владислав Радимов назвал лучших футболистов по итогам 1-го тура РПЛ

Владислав Радимов назвал лучших футболистов по итогам 1-го тура РПЛ
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов выделил лучших футболистов по итогам стартового тура Российской Премьер-Лиги.

«Лучшие:

3) Арсений Дмитриев, который стал первым игроком 2007 года рождения в РПЛ. Причём вышел зрело, уверенно, обострял, жаль не забил, попав в перекладину. Отлично вышел на поле, пока его сверстники бегают в ЮФЛ-1.

2) Максим Глушенков. Сразу же вырвался вперёд в гонке бомбардиров, с первого тура доказывая свою состоятельность.

1) Иван Лепский. Ещё один молодой, который вышел в ответственный момент, не подвёл, не мандражировал, а ещё и помог победить забитым мячом» – написал Радимов в социальной сети.

Ранее Владислав Радимов назвал худших футболистов по итогам 1-го тура РПЛ

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