«Палмейрас» отклонил предложение «Зенита» о покупке Вейги — Goal

«Зенит» сделал предложение бразильскому «Палмейрасу» о покупке полузащитника Рафаэля Вейги, но получил отказ. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, санкт-петербургский клуб предлагал за полузащитника € 20 млн, однако «Палмейрас» отклонил предложение, поскольку не заинтересован в продаже Вейги в это трансферное окно.

Напомним, ранее «Зенит» уже проявлял интерес к этому игроку.

Вейга в нынешнем сезоне сыграл 36 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

«Зенит» в сезоне-2024/2025 провёл два официальных матча, в которых одержал победы.