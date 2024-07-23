Де Хеа был готов завершить карьеру из-за отношения тен Хага к нему — The Athletic

33-летний бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа был готов завершить профессиональную карьеру из-за жёсткого обращения с ним со стороны главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, испанский футболист думал о завершении карьеры из-за отношения к нему со стороны тен Хага сразу же после того, как он покинул «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года. Подчёркивается, что де Хеа принял решение покинуть английский клуб также из-за его непростых взаимоотношений с нидерландским специалистом. Кроме того, де Хеа было некомфортно работать с бывшим спортивным директором манкунианцев Джоном Мерто.

С момента, как де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года, он продолжает оставаться в статусе свободного агента.

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