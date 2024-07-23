Месси — лидер по числу пасов вразрез за последние два сезона в Европе

Бывший нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, ныне выступающий в составе «Интер Майами», является лидером по количеству разрезающих передач (37) за последние два сезона в Европе, несмотря на то что он принял участие только в одном из них. Об этом информирует Whoscored.

Согласно данным источника, на втором месте по этому показателю находится атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (35). Замыкает тройку лидеров хавбек лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор, осуществивший 32 передачи вразрез.

Месси покинул «ПСЖ» летом 2023 года и в статусе свободного агента присоединился к «Интер Майами». Аргентинский нападающий выступал за французский гранд с 2021 года (32 гола и 35 результативных передач).

Лионель Месси сыграл в теннис: