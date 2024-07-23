«Рубин» — команда второй восьмёрки». Алексей Попов — после матча с «Пари НН»

Бывший центральный защитник «Рубина» Алексей Попов прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ между «Пари НН» и казанской командой, который закончился со счётом 4:2.

«Моментов у нижегородцев было больше, они их не забили. «Рубин» стоит поздравить с победой, желаю им забраться как можно выше в РПЛ. Смогут ли они улучшить позицию по сравнению с прошлым чемпионатом? Может быть, что-то изменится, но в игре ничего не поменялось. Думаю, всё-таки эта команда второй восьмёрки», — приводит слова Попова Legalbet.

«Рубин» после 1-го тура чемпионата России по футболу занимает второе место, набрав три очка. Следующую игру подопечные Рашида Рахимова проведут с «Зенитом». Матч состоится в субботу, 27 июля, в 17:30 мск.