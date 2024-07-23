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«Рубин» — команда второй восьмёрки». Алексей Попов — после матча с «Пари НН»

«Рубин» — команда второй восьмёрки». Алексей Попов — после матча с «Пари НН»
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Бывший центральный защитник «Рубина» Алексей Попов прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ между «Пари НН» и казанской командой, который закончился со счётом 4:2.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
22 июля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 4
Рубин
Казань
1:0 Турбо – 3'     1:1 Даку – 4'     1:2 Зотов – 33'     1:3 Вада – 42'     2:3 Царукян – 71'     2:4 Кабутов – 90+1'    

«Моментов у нижегородцев было больше, они их не забили. «Рубин» стоит поздравить с победой, желаю им забраться как можно выше в РПЛ. Смогут ли они улучшить позицию по сравнению с прошлым чемпионатом? Может быть, что-то изменится, но в игре ничего не поменялось. Думаю, всё-таки эта команда второй восьмёрки», — приводит слова Попова Legalbet.

«Рубин» после 1-го тура чемпионата России по футболу занимает второе место, набрав три очка. Следующую игру подопечные Рашида Рахимова проведут с «Зенитом». Матч состоится в субботу, 27 июля, в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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