Первый тренер Соболева: если Александра отстранили, значит, всё‑таки продадут

Первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева Александр Горбунов высказался о ситуации, в которой оказался его воспитанник.

«Если отстранили, значит, всё‑таки продадут. Ну и что, если он перейдёт в другой клуб? Это профессия! Могу пожелать, чтобы он быстрее начал нормально играть. Желаю ему, чтобы всё устаканилось. Невозможно в таком состоянии нормально играть. Когда всё это пройдёт, всё будет нормально. Скорее бы всё это уже решилось», – приводит слова Горбунова «Матч ТВ».

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что Соболев отстранён от тренировок с первой командой.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию перехода Соболева.

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.