В ближайшие дни «Реал» продлит контракт с Ферланом Менди — Marca

Мадридский «Реал» намерен продлить контракт с 29-летним левым защитником Ферланом Менди в ближайшие дни. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, пролонгация трудового соглашения с французским защитником — один из приоритетов главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти. Подчёркивается, что продление контракта должно состояться, как только Менди вернётся из отпуска. Однако источник не сообщает, на какой срок будет рассчитано новое трудовое соглашение с защитником. Нынешний контракт действует до лета 2025 года.

Менди выступает в составе испанского гранда с лета 2019 года. За этот период он принял участие в 170 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 10 результативными передачами.

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