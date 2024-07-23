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Ляказетт описал тренерские качества Тьерри Анри

Ляказетт описал тренерские качества Тьерри Анри
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Нападающий «Лиона» и олимпийской сборной Франции Александр Ляказетт описал тренерские качества Тьерри Анри, возглавляющего команду на ОИ-2024.

«В тактическом плане он определённо дальновиден. Он хочет, чтобы мы знали, когда нужно нажимать и отбирать мяч высоко на поле, и, в зависимости от игровой ситуации, играть в прямой футбол или больше ориентироваться на владение мячом и чаще передавать его друг другу. Он особенно хочет, чтобы мы получили удовольствие и устроили шоу для зрителей», — приводит слова Ляказетта ФИФА.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.Сборная Франции начнёт своё выступление с матчей в группе А. Вместе с Францией там находятся сборные Новой Зеландии, США и Гвинеи.

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