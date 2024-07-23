Суд отклонил апелляцию осуждённого за изнасилование Робиньо — Globo Esporte

Суд отклонил ходатайство адвоката экс-нападающего «Реала», «Милана», «Манчестер Сити» Робиньо о сокращении срока его тюремного заключения, назначенного за групповое изнасилование девушки. Экс-футболист был приговорён к девяти годам тюрьмы. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, в мае адвокат бывшего футболиста подал апелляцию с целью изменить статус совершённого им преступления с «тяжкого» на «обычное». Однако суд отказал Робиньо в этом.

Напомним, Робиньо был приговорён в 2017 году к девяти годам лишения свободы за изнасилование в ночном клубе Милана в 2013 году, когда он выступал за «Милан». Робиньо и четверо его друзей, по данным итальянского правосудия, надругались над молодой албанкой, которая в тот день праздновала день рождения.