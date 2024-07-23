«Он бы никогда не превзошёл меня». Браво — о конкуренции с тер Штегеном в «Барселоне»

Бывший вратарь «Барселоны» Клаудио Браво высказался о конкуренции с нынешним голкипером сине-гранатовых Марком-Андре тер Штегеном.

«По словам тер Штегена складывается впечатление, что у нас были конфликтные отношения. Но я как более опытный игрок в то время должен был пресекать подобные вещи. Я прекрасно понимал его и этот уровень конкуренции в «Барселоне», где ты не можешь расслабиться ни на минуту. Кто бы ни играл в воротах, он всегда должен хорошо выступать в Лиге чемпионов, Ла Лиге и в других турнирах.

Статистически тер Штеген, конечно, никогда не смог бы превзойти меня. В первых семи матчах, что я сыграл в «Барселоне», я установил рекорд Ла Лиги, не пропустив ни одного гола. Как они могли отнестись к моим неудачам? Я стал чемпионом Ла Лиги и стал лучшим вратарём чемпионата, пропустив всего 15 или 16 голов в Примере, чего добиваются очень немногие. Я оставил заметный след. Чтобы вытеснить меня [по спортивному принципу], ему пришлось сделать гораздо больше», — сказал Браво в интервью на YouTube-канале журналиста Марсело Рамиреза.

Браво выступал в составе «Барселоны» с 2014 по 2016 год. Тер Штеген стал игроком сине-гранатовых летом 2014 года.

Материалы по теме «Барселона» выступила с заявлением по поводу Араухо

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: