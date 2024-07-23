БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Химки» ведут переговоры о переходе защитника Дани Фернандеса

«Химки» ведут переговоры о переходе защитника Дани Фернандеса
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал, что подмосковная команда ведёт переговоры о переходе испанского защитника Дани Фернандеса. При этом функционер не стал отвечать на вопрос о потенциальном подписании игрока «Зенита» Марио Фернандеса.

— Интересен ли вам Марио Фернандес?
— Ничего сказать об этом не могу, пока мы ведём диалог о переходе Дани Фернандеса, — приводит слова Оленева «Матч ТВ».

Предыдущим клубом 27‑летнего Дани был испанский «Расинг», который он покинул летом этого года. Также ранее футболист играл в молодёжных клубах мадридского «Реала».

Напомним, 23 июля футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника Марио Фернандеса, подтвердил информацию, что его клиент не договорился о продлении контракта с «Зенитом» и покинет клуб из Санкт-Петербурга.

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Зените» объяснили, почему не продлили контракт с Марио Фернандесом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android