«Химки» ведут переговоры о переходе защитника Дани Фернандеса

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев рассказал, что подмосковная команда ведёт переговоры о переходе испанского защитника Дани Фернандеса. При этом функционер не стал отвечать на вопрос о потенциальном подписании игрока «Зенита» Марио Фернандеса.

— Интересен ли вам Марио Фернандес?

— Ничего сказать об этом не могу, пока мы ведём диалог о переходе Дани Фернандеса, — приводит слова Оленева «Матч ТВ».

Предыдущим клубом 27‑летнего Дани был испанский «Расинг», который он покинул летом этого года. Также ранее футболист играл в молодёжных клубах мадридского «Реала».

Напомним, 23 июля футбольный агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника Марио Фернандеса, подтвердил информацию, что его клиент не договорился о продлении контракта с «Зенитом» и покинет клуб из Санкт-Петербурга.