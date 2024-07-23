Игрок «Рубина» Безруков признался, что команда шутила над Даку после скандала на Евро-2024

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков рассказал, что команда шутила над албанским футболистом Мирлиндом Даку, угодившим в скандал на чемпионате Европы в составе сборной.

«В целом всё хорошо, у нас в «Рубине» собралась очень хорошая команда даже в плане раздевалки. Все ребята друг друга поддерживают, у нас хорошая атмосфера. Когда Даку приехал, мы его подкалывали, конечно, но в целом встретили дружелюбно. Самое главное — он отпустил ситуацию и хорошо влился в коллектив. Даку — хороший парень», — приводит слова Безрукова «РИА Новости».

Напомним, 19 июня сборные Албании и Хорватии сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы (2:2). После игры Даку произнёс оскорбительный лозунг, направленный против македонцев и сербов. Футболист принёс извинения за свои действия. Союз европейских футбольных ассоциаций дисквалифицировал Даку на два матча.