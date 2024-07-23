Экс-игрок «Реала» Хамес Родригес может вернуться в Ла Лигу — COPE

«Сельта» предложила двухлетний контракт 33-летнему атакующему полузащитнику «Сан-Паулу» Хамесу Родригесу. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, в услугах колумбийского футболиста также заинтересованы мадридский «Атлетико» и «Бетис».

Ранее авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что Хамес намерен расторгнуть контракт с бразильским клубом, рассчитанный до лета 2025 года, поскольку он хочет вернуться играть в Европу.

Полузащитник выступал в составе мадридского «Реала» с 2014 по 2020 год. За этот период он принял участие в 125 матчах во всех турнирах, в которых отметился 37 голами и 42 результативными передачами. В составе испанского гранда Хамес два раза выиграл Лигу чемпионов и два раза – Ла Лигу.

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