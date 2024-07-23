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Ваше отношение к отстранению Александра Соболева от основы «Спартака»?

Томаш Амарал, спортивный директор «Спартака», сегодня, 23 июля, сообщил, что клуб отстранил форварда Александра Соболева от тренировок с основной командой.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию перехода Соболева.

В связи с этим «Чемпионат» подготовил для читателей опрос: ваше отношение к отстранению Александра Соболева от основы «Спартака»?

В нынешнем сезоне Александр Соболев успел провести один матч в составе красно-белых в рамках РПЛ. Российский форвард не отметился результативными действиями.

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.