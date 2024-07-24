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Чалов сомневается в переходе в ПАОК и попросил время для принятия решения — Gazzetta

Чалов сомневается в переходе в ПАОК и попросил время для принятия решения — Gazzetta
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов испытывает сомнения относительно перехода из московского клуба в греческий ПАОК. Об этом сообщает Gazzetta.

По информации источника, 26-летний футболист попросил дополнительное время у греческого клуба для принятия решения. Находясь в ожидании ответа от Чалова, ПАОК активизировал переговоры по трансферу 31-летнего нападающего бельгийского «Гента» Тарика Тиссудали.

Ранее греческий журналист Никос Тоскитсис сообщил, что ЦСКА и ПАОК закрыли сделку по переходу российского нападающего. Подчёркивалось, что Чалов находится в ожидании визы и подписания соответствующих документов.

В минувшем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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