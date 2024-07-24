«Бавария» готова заплатить € 55 млн за полузащитника «Ренна» — Плеттенберг

Мюнхенская «Бавария» готова заплатить € 55 млн за переход полузащитника «Ренна» Дезире Дуэ. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, наряду с «Баварией» интерес к игроку проявляет «ПСЖ». На фоне сложностей с переговорами о переходе полузащитника «ПСЖ» Хави Симонса, выступавшего в прошлом сезоне в аренде в «Лейпциге», мюнхенцы сконцентрировались на сделке по переходу Дуэ. Указанная сумма включает в себя бонусы.

Дуэ принял участие в 43 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.