Андре Сантос назвал российского игрока, который мог бы достойно выступать в АПЛ

Бывший защитник «Арсенала» Андре Сантос считает, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин вполне мог бы заиграть в лондонском клубе.

— Как вы считаете, есть ли сейчас российские игроки, которые бы могли достойно выступать в английской Премьер‑лиге, в том же «Арсенале»?

— Думаю, Головин вполне мог бы потянуть уровень «Арсенала». Это отличный футболист. Конечно, сейчас у «Арсенала» очень хорошая команда, но у Головина есть все качества, чтобы играть на таком уровне, — приводит слова Сантоса «Матч ТВ».

Напомним, в составе «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин. Он перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период он принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.