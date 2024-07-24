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«Рубин» интересуется 25-летним защитником клуба из Серии B — TMW

«Рубин» интересуется 25-летним защитником клуба из Серии B — TMW
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Казанский «Рубин» проявляет интерес к 25-летнему правому защитнику «Модены» Шади Ухадде. Об этом сообщает журналист Tuttomercatoweb Алессио Алеймо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Рубин» может направить официальное предложение клубу из Серии B в ближайшее время.

Марокканский футболист выступает в составе «Модены» с января 2022 года. За этот период он принял участие в 68 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 650 тыс.

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