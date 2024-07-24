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Киевское «Динамо» забило шесть мячей «Партизану» в игре квалификации Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» забило шесть мячей «Партизану» в игре квалификации Лиги чемпионов
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Закончился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались киевское «Динамо» и белградский «Партизан». Игра проходила на стадионе «Арена Люблин» в Польше. Противостояние завершилось со счётом 6:2 в пользу украинской команды.

На 22-й минуте счёт в матче открыл нападающий гостей Матеус Салданья, забив с пенальти. На 40-й минуте полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко восстановил равенство. На 43-й минуте хавбек номинальных хозяев Владимир Бражко вывел свою команду вперёд. На 45+1-й минуте защитник Александр Караваев укрепил преимущество «Динамо».

На 55-й минуте нападающий Владислав Кабаев довёл счёт до разгромного. На 66-й минуте нападающий «Партизана» Матеус Салданья отыграл один мяч. На 83-й минуте защитник Денис Попов забил пятый гол своей команды. На 90+2-й минуте полузащитник Александр Пихаленок установил окончательный счёт во встрече.

Ответная игра состоится 31 июля.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
6 : 2
Партизан
Белград, Сербия
0:1 Салданья – 22'     1:1 Шапаренко – 40'     2:1 Бражко – 43'     3:1 Караваев – 45+1'     4:1 Кабаев – 55'     4:2 Салданья – 66'     5:2 Попов – 83'     6:2 Пихаленок – 90+2'    
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