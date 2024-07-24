Киевское «Динамо» забило шесть мячей «Партизану» в игре квалификации Лиги чемпионов

Закончился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречались киевское «Динамо» и белградский «Партизан». Игра проходила на стадионе «Арена Люблин» в Польше. Противостояние завершилось со счётом 6:2 в пользу украинской команды.
На 22-й минуте счёт в матче открыл нападающий гостей Матеус Салданья, забив с пенальти. На 40-й минуте полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко восстановил равенство. На 43-й минуте хавбек номинальных хозяев Владимир Бражко вывел свою команду вперёд. На 45+1-й минуте защитник Александр Караваев укрепил преимущество «Динамо».
На 55-й минуте нападающий Владислав Кабаев довёл счёт до разгромного. На 66-й минуте нападающий «Партизана» Матеус Салданья отыграл один мяч. На 83-й минуте защитник Денис Попов забил пятый гол своей команды. На 90+2-й минуте полузащитник Александр Пихаленок установил окончательный счёт во встрече.
Ответная игра состоится 31 июля.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:
- 24 июля 2024
-
00:53
-
00:52
-
00:51
-
00:45
-
00:31
-
00:25
-
00:21
-
00:19
-
00:15
-
00:13
-
00:12
-
00:02
- 23 июля 2024
-
23:58
-
23:50
-
23:50
-
23:39
-
23:38
-
23:29
-
23:24
-
23:02
-
22:56
-
22:54
-
22:43
-
22:43
-
22:33
-
22:30
-
22:14
-
22:13
-
22:13
-
22:05
-
22:00
-
21:54
-
21:47
-
21:35
-
21:30