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Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 23 июля

Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 23 июля
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Вчера, 23 июля, состоялись первые встречи двухматчевых противостояний второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Все матчи 23 июля:

18:00 мск. «Будё-Глимт» – РФШ – 4:0;

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2024, вторник. 18:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
4 : 0
РФШ
Рига, Латвия
1:0 Миккельсен – 2'     2:0 Салтнес – 18'     3:0 Капскармо – 40'     4:0 Миккельсен – 76'    

18:30 мск. «Паневежис» – «Ягеллония» – 0:4;

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2024, вторник. 18:30 МСК
Паневежис
Паневежис, Литва
Окончен
0 : 4
Ягеллония
Белосток, Польша
0:1 Имас – 15'     0:2 Имас – 28'     0:3 Имас – 29'     0:4 Хансен – 80'    

19:00 мск. «Линкольн» – «Карабах» – 0:2;

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Окончен
0 : 2
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Жунинью – 45+2'     0:2 Байрамов – 75'    

20:00 мск. АПОЭЛ – «Петрокуб» – 1:0;

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2024, вторник. 20:00 МСК
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
Окончен
1 : 0
Петрокуб
Сарата-Галбенэ, Молдавия
1:0 Маркиньос – 38'    

20:00 мск. «Мальмё» – «КИ Клаксвик» – 4:1;

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2024, вторник. 20:00 МСК
Мальмё
Мальмё, Швеция
Окончен
4 : 1
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
1:0 Йонсен – 21'     2:0 Болин – 37'     3:0 Йонсен – 43'     3:1 Фредриксберг – 71'     4:1 Риекс – 85'    

20:30 мск. «Стяуа» – «Маккаби» Тель-Авив – 1:1;

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2024, вторник. 20:30 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
Окончен
1 : 1
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
0:1 Битон – 71'     1:1 Дава Чаконте – 76'    

21:00 мск. «Динамо» Киев – «Партизан» – 6:2;

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
6 : 2
Партизан
Белград, Сербия
0:1 Салданья – 22'     1:1 Шапаренко – 40'     2:1 Бражко – 43'     3:1 Караваев – 45+1'     4:1 Кабаев – 55'     4:2 Салданья – 66'     5:2 Попов – 83'     6:2 Пихаленок – 90+2'    

21:00 мск. «Унио Эспортива Санта-Колома» – «Мидтьюлланн» – 0:3;

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Унио Эспортива Санта-Колома
Санта-Колома, Андорра
Окончен
0 : 3
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
0:1 Джу – 12'     0:2 Diao – 28'     0:3 Шимшир – 63'    

21:00 мск. «Ференцварош» – ТНС – 5:0;

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
5 : 0
ТНС
Лансантфрейд, Уэльс
1:0 Траоре – 16'     2:0 Траоре – 21'     3:0 Закариассен – 24'     4:0 Траоре – 54'     5:0 Маркиньос – 62'    

21:30 мск. «Лугано» – «Фенербахче» – 3:4;

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2024, вторник. 21:30 МСК
Лугано
Лугано, Швейцария
Окончен
3 : 4
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 El Wafi – 4'     1:1 Джеко – 45+1'     1:2 Джеко – 46'     2:2 Бислими – 64'     2:3 Джеко – 67'     2:4 Кадыоглу – 74'     3:4 Валенсуэла – 90+4'    

22:00 мск. «Шэмрок Роверс» — «Спарта» Прага – 0:2.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Окончен
0 : 2
Спарта П
Прага, Чехия
0:1 Бирманчевич – 38'     0:2 Виснер – 65'    

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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