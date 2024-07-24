Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 23 июля

Вчера, 23 июля, состоялись первые встречи двухматчевых противостояний второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Все матчи 23 июля:

18:00 мск. «Будё-Глимт» – РФШ – 4:0;

18:30 мск. «Паневежис» – «Ягеллония» – 0:4;

19:00 мск. «Линкольн» – «Карабах» – 0:2;

20:00 мск. АПОЭЛ – «Петрокуб» – 1:0;

20:00 мск. «Мальмё» – «КИ Клаксвик» – 4:1;

20:30 мск. «Стяуа» – «Маккаби» Тель-Авив – 1:1;

21:00 мск. «Динамо» Киев – «Партизан» – 6:2;

21:00 мск. «Унио Эспортива Санта-Колома» – «Мидтьюлланн» – 0:3;

21:00 мск. «Ференцварош» – ТНС – 5:0;

21:30 мск. «Лугано» – «Фенербахче» – 3:4;

22:00 мск. «Шэмрок Роверс» — «Спарта» Прага – 0:2.

Напомним, с сезона-2024/2025 в Лиге чемпионов будут играть 36 команд, а не 32, как прежде. Ранее клубы были разбиты на группы по четыре команды в каждой, теперь в ЛЧ будет использоваться так называемая швейцарская система, где все 36 команд будут находиться в единой турнирной таблице. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 года пройдёт 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.