Аршавин: РФС надо проводить матчи легенд с Грузией, Казахстаном, Узбекистаном

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин считает, что Российский футбольный союз (РФС) должен провести матч среди легенд сборных Грузии и России.

«Вслед за Беларусью РФС надо проводить матчи легенд с Грузией, Казахстаном, Узбекистаном. Сейчас это актуально, такие встречи объединяют народы, сохраняют нашу общую историю. Можно бесконечно проводить саммиты и конференции, но по-настоящему людей сближает футбол. В том же Тбилиси на ретроматч сборных может собраться полный стадион. Там всегда был хороший уровень футболистов», – приводит слова Аршавина ТАСС.

Напомним, 7 июля 2024 года в Минске прошёл первый международный матч Лиги легенд, в котором сыграли сборные России и Беларуси (1:1, 5:4 пен.). Аршавин принял участие в игре. Встреча был организована РФС и Белорусской федерацией футбола. Ранее заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова сообщала, что российские футболисты могут сыграть с командами других стран в матчах Лиги легенд.