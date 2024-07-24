«Фенербахче» обыграл «Лугано» в первом официальном матче под руководством Моуринью

Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025 между швейцарским «Лугано» и турецким «Фенербахче», который тренирует известный португальский специалист Жозе Моуринью. Встреча проходила на стадионе «ди Корнаредо» (Лугано, Швейцария). «Фенербахче» одержал победу в игре со счётом 4:3.

На четвёртой минуте «Лугано» открыл счёт в матче: забил защитник Айман Эль-Вафи. В конце первого тайма (на 45+1-й минуте) гости сравняли счёт в игре благодаря голу нападающего Эдина Джеко с пенальти.

В начале второго тайма Джеко оформил дубль с передачи нападающего Душана Тадича и вывел «Фенербахче» вперёд. На 64-й минуте забил полузащитник «Лугано» Уран Бислими, однако спустя три минуты Джеко оформил хет-трик и снова вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал Себастьян Шиманьски. На 74-й минуте забил защитник «Фенербахче» Ферди Кадыоглу. На 90+4-й минуте забил защитник «Лугано» Мильтон Валенсуэла — 3:4.