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«Фенербахче» обыграл «Лугано» в первом официальном матче под руководством Моуринью

«Фенербахче» обыграл «Лугано» в первом официальном матче под руководством Моуринью
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Завершился первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025 между швейцарским «Лугано» и турецким «Фенербахче», который тренирует известный португальский специалист Жозе Моуринью. Встреча проходила на стадионе «ди Корнаредо» (Лугано, Швейцария). «Фенербахче» одержал победу в игре со счётом 4:3.

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2024, вторник. 21:30 МСК
Лугано
Лугано, Швейцария
Окончен
3 : 4
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 El Wafi – 4'     1:1 Джеко – 45+1'     1:2 Джеко – 46'     2:2 Бислими – 64'     2:3 Джеко – 67'     2:4 Кадыоглу – 74'     3:4 Валенсуэла – 90+4'    

На четвёртой минуте «Лугано» открыл счёт в матче: забил защитник Айман Эль-Вафи. В конце первого тайма (на 45+1-й минуте) гости сравняли счёт в игре благодаря голу нападающего Эдина Джеко с пенальти.

В начале второго тайма Джеко оформил дубль с передачи нападающего Душана Тадича и вывел «Фенербахче» вперёд. На 64-й минуте забил полузащитник «Лугано» Уран Бислими, однако спустя три минуты Джеко оформил хет-трик и снова вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал Себастьян Шиманьски. На 74-й минуте забил защитник «Фенербахче» Ферди Кадыоглу. На 90+4-й минуте забил защитник «Лугано» Мильтон Валенсуэла — 3:4.

Турнирная таблица Лиги чемпионов
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