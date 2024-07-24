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Арутюнян может покинуть «Краснодар» из-за недостатка игрового времени

Арутюнян может покинуть «Краснодар» из-за недостатка игрового времени
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Защитник Георгий Арутюнян недоволен своим игровым временем в «Краснодаре» и хочет покинуть клуб. Об этом сообщает Armenie Football.

По сведениям источника, агенты игрока уже ищут ему варианты перехода в команду, в которой он сможет прогрессировать. Однако на данный момент конкретных предложений нет.

Арутюнян является воспитанником академии «Краснодара». В составе юношеской команды клуба он стал победителем ЮФЛ-1 в сезоне-2021/2022, также по итогам сезона вошёл в символическую сборную лиги. На профессиональном уровне дебютировал в составе фарм-клуба «Краснодара» в августе 2022 года, а с мая 2023 года начал выступать за основную команду в РПЛ. В нынешнем сезоне Арутюнян ещё не играл за основу южан.

С 2019 по 2021 год Арутюнян выступал за юношеские сборные России разных возрастов, в которых провёл девять игр. В марте 2023 года он получил вызов в сборную Армении, за которую дебютировал в 18-летнем возрасте.

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