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Шнякин раскрыл конфликт Карпина и Глушенкова, из-за которого игрока не вызывают в сборную

Шнякин раскрыл конфликт Карпина и Глушенкова, из-за которого игрока не вызывают в сборную
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Комментатор Дмитрий Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» рассказал, почему нападающего «Зенита» Максима Глушенкова не вызывают в сборную России. По его словам, у футболиста случился конфликт с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«У Глушенкова и Карпина был конфликт в сборной. В концовке товарищеского матча Карпин дал понять Глушенкову — переодевайся, выходи. А Глушенков дал понять, что не собирается этого делать. Уж не знаю, с какой формулировкой. Мол, зачем выходить в самом конце.

Это и беда, и при этом из таких проблем кристаллизуется характер Глушенкова. Он такой. Это ему и помогает на поле, и местами мешает. Мне кажется, эта история всё равно придёт к какому-то консенсусу и Глушенков будет играть. С другой стороны, может, он сам думает: зачем играть товарняки, есть более важные дела. Глушенков — довольно рациональный парень и очень прямой. Мне кажется, незаслуженно незамеченной осталась его фраза времён игры за «Локомотив»: «Не вижу проблем, это футбольная карьера. Да, я играл за «Спартак» и сейчас играю за «Локомотив», но если будет финансово и по амбициям хорошее предложение от «Зенита», ЦСКА или кого-то ещё, то я буду его рассматривать», — сказал Шнякин.

Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста «Премьер-лига несправедливости».

Ещё больше историй и инсайдов про РПЛ — в новом выпуске подкаста.

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