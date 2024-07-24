«Зенит» собирается улучшить предложение «Палмейрасу» по Вейге — Конур

«Зенит» собирается сделать улучшенное предложение бразильскому «Палмейрасу» о покупке полузащитника Рафаэля Вейги. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, после того как «Палмейрас» отклонил предложение в размере € 20 млн, санкт-петербургский клуб собирается улучшить условия до € 25-27 млн.

Рафаэля Вейга в нынешнем сезоне сыграл 36 матчей за бразильский клуб во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

«Зенит» в сезоне-2024/2025 провёл два официальных матча, в которых одержал две победы.