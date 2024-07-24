БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ибрагимович, Де Брёйне, Кроос вошли в топ-20 лучших футболистов XXI века по версии ESPN

Ибрагимович, Де Брёйне, Кроос вошли в топ-20 лучших футболистов XXI века по версии ESPN
Аудио-версия:
Комментарии

Известное спортивное издание ESPN представило рейтинг из 25 лучших футболистов XXI века по его версии. 11-е место в этом рейтинге занял бывший нападающий «ПСЖ» и «Барселоны» Златан Ибрагимович. На 12-й строчке расположился атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. На 13-м месте находится экс-хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос.

Места с 10-го по 20-е в рейтинге лучших футболистов XXI века по версии ESPN:

11. Златан Ибрагимович (Швеция).

12. Кевин Де Брёйне (Бельгия).

13. Тони Кроос (Германия).

14. Серхио Рамос (Испания).

15. Карлес Пуйоль (Испания).

16. Карим Бензема (Франция).

17. Серхио Бускетс (Испания).

18. Роберт Левандовски (Польша).

19. Кака (Бразилия).

20. Неймар (Бразилия).

Материалы по теме
Месси — лучший футболист XXI века по версии ESPN, Роналду — на втором месте

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android