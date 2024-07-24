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Ибрагимович, Де Брёйне, Кроос вошли в топ-20 лучших футболистов XXI века по версии ESPN

Известное спортивное издание ESPN представило рейтинг из 25 лучших футболистов XXI века по его версии. 11-е место в этом рейтинге занял бывший нападающий «ПСЖ» и «Барселоны» Златан Ибрагимович. На 12-й строчке расположился атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. На 13-м месте находится экс-хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос.

Места с 10-го по 20-е в рейтинге лучших футболистов XXI века по версии ESPN:

11. Златан Ибрагимович (Швеция).

12. Кевин Де Брёйне (Бельгия).

13. Тони Кроос (Германия).

14. Серхио Рамос (Испания).

15. Карлес Пуйоль (Испания).

16. Карим Бензема (Франция).

17. Серхио Бускетс (Испания).

18. Роберт Левандовски (Польша).

19. Кака (Бразилия).

20. Неймар (Бразилия).

Сколько стоят молодые футболисты: