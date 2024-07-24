«Галатасарай» вышел из переговоров с «Зенитом» по трансферу Вендела — Руди Галетти

«Галатасарай» решил отказаться от переговоров с «Зенитом» по трансферу 26-летнего полузащитника Вендела. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, турецкий гранд предпринял последнюю попытку приобрести Вендела, сделав улучшенное предложение для санкт-петербургского клуба. Однако «Зенит» дал понять, что не намерен снижать цену на бразильского футболиста.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Галатасарай» предлагал сине-бело-голубым € 17 млн за трансфер Вендела. Подчёркивалось, что клубы близки к договорённости по этой сделке.

В минувшем сезоне полузащитник провёл 35 игр в составе «Зенита» во всех соревнованиях, где он забил четыре гола и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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