Ван Дейк принял решение по своему будущем в «Ливерпуле»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк хочет продлить контракт с клубом.

Как сообщает журналист Грэм Бэйли в соцсетях, нидерландский футболист уже уведомил руководство клуба, что будет открыт к переговорам, если ему предложат новый контракт. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до июня 2025 года.

Ранее сообщалось об интересе к ван Дейку со стороны клубов из чемпионата Саудовской Аравии.

Напомним, в минувшем сезоне ван Дейк принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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