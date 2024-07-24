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Стала известна причина проблемы в переговорах между «Зенитом» и «Фламенго» по Клаудиньо

Стала известна причина проблемы в переговорах между «Зенитом» и «Фламенго» по Клаудиньо
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Санкт-петербургский «Зенит» и бразильский «Фламенго» столкнулись с проблемой выплат за трансфер во время переговоров по переходу в бразильскую команду 27-летнего атакующего полузащитника российской команды Клаудиньо. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Зенит», который ранее согласился на предложенный «Фламенго» порядок оплаты, теперь хочет чего-то более короткого: в три этапа. Отмечается, что игрок всё ещё сохраняет желание перейти в «Рубро-Негро».

Ранее сообщалось, что Клаудиньо согласовал условия личного контракта с «Фламенго», а бразильский клуб, в свою очередь, сделал сине-бело-голубым увеличенное предложение, составляющее € 18 млн.

В минувшем сезоне Клаудиньо принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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