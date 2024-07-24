Руслан Пименов раскритиковал поведение Александра Соболева в «Спартаке»

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался об отстранении форварда «Спартака» Александра Соболева от тренировок с основной командой.

«Нападающих мало в стране с русским паспортом. Всё‑таки он качественный футболист. Хотя к этому сезону он подошёл не в лучшей форме.

Надо от клуба отталкиваться. Клуб делает правильные вещи. Потому что последние матчи он провалил. Соболеву надо добавлять в профессионализме. Ты действующий игрок «Спартака». И ты должен стиснуть зубы, отработать свой контракт до конца. Принеси результат и потом уже куда‑то переходи», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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