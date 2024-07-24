«Реал» заинтересован в подписании контракта с Матсом Хуммельсом — La Gazzetta dello Sport

35-летний бывший защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс может пополнить состав мадридского «Реала».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство «сливочных» заинтересовано в сотрудничестве с 35-летним футболистом. Отмечается, что «Реал» может перехватить защитника у «Болоньи», которая медлит с переговорами.

Ранее сообщалось, что немцем также предметно интересовались «Рома» и «Комо».

В прошлом сезоне 35-летний Хуммельс принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: