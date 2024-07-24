Александер-Арнольд назвал любимый стадион вне Англии на фоне новостей об интересе «Реала»

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд ответил на вопрос о том, какой из зарубежных стадионов ему нравится больше всех.

«Любимый стадион, если не считать «Энфилд» и «Уэмбли»? «Сантьяго Бернабеу», – приводит Madrid Zone в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на Mirror.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» ведёт работу над подписанием контракта с английским защитником в 2025 году. Также известно, что товарищ Трента по сборной Англии Джуд Беллингем уговаривал защитника перейти в «Королевский клуб».

В минувшем сезоне Александер-Арнольд принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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