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Арустамян рассказал о ходе переговоров между «Спартаком» и «Зенитом» по Соболеву

Арустамян рассказал о ходе переговоров между «Спартаком» и «Зенитом» по Соболеву
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Спортивный комментатор Нобель Арустамян рассказал, как продвигаются переговоры между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» по трансферу нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Насколько я понимаю, там переговоры затухли пока. С «Зенитом», конечно, а с кем?» — сказал Арустамян в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Форвард Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с московским «Спартаком» до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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