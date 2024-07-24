Шалимов ответил на вопрос о возможном вызове Глушенкова в сборную России

Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов высказался о возможном вызове полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в национальную команду в сентябре.

«Валерий Георгиевич сказал, что надо прибавлять во всём. Вот и посмотрим, как он будет прибавлять. Насколько он прибавит, чтобы его вызвали», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил нападающего в состав на мартовские товарищеские матчи. Тогда тренер объяснил, что Глушенкову надо много бегать. Также футболист не вошёл в заявку сборной России на товарищеский матч со сборной Беларуси в июне по причине повреждения.

24-летний Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с санкт-петербургским клубом по схеме «4+1». Напомним, в текущем сезоне Глушенков принял участие в двух официальных матчах петербургского клуба, в которых записал на свой счёт четыре забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 11 млн.

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