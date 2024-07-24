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Шалимов: это конец истории Соболева в «Спартаке», он мешает партнёрам

Шалимов: это конец истории Соболева в «Спартаке», он мешает партнёрам
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Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов высказался об отстранении форварда «Спартака» Александра Соболева от тренировок с основной командой и его игре в 1-м туре РПЛ с «Оренбургом» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    

«Я думаю, это конец его истории в «Спартаке». Слухов много, но надо понимать причину. Когда человек начинает так вести себя… Наверное, не очень правильно. Если клуб вынужден принимать такое решение, то тренер понимает, что он мешает. Поведение такое, что он мешает партнёрам. В команде все всё понимают.

Я не вижу, что он саботирует игру. Он просто сейчас играет таким образом. Такой саботаж… Саботируют по‑другому. У него игра не идёт», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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