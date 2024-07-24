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Александер-Арнольд назвал лучшего партнёра по команде, с которым он когда-либо играл

Александер-Арнольд назвал лучшего партнёра по команде, с которым он когда-либо играл
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд назвал египетского нападающего Мохамеда Салаха лучшим партнёром по команде, с кем он огда-либо играл.

«Дело просто в его стабильности – с первой минуты после перехода и до сегодняшнего дня. У Мо никогда не было спадов, никогда.

Думаю, то, что он делает, то, чего он добивается, поразительно. Это свидетельство его упорного труда, его преданности игре и своему ремеслу, и я наблюдаю это каждый день. Его неустанное стремление изо дня в день становиться лучше, совершенствоваться и бить все доступные рекорды», — приводит слова Александер-Арнольда Goal.

Трент Александер-Арнольд представляет цвета мерсисайдцев на протяжении всей профессиональной карьеры. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года, а трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет € 70 млн. В минувшем сезоне защитник провёл во всех турнирах за клуб 37 матчей, в которых забил три гола и отдал девять результативных передач.

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