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«Барселона» достигла устного соглашения с Уильямсом о трансфере — Аарон Домингес

«Барселона» достигла устного соглашения с Уильямсом о трансфере — Аарон Домингес
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Каталонская «Барселона» достигла устного соглашения о контракте с крайним нападающим сборной Испании и «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямсом. Об этом сообщает журналист Аарон Домингес в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, контракт с Уильямсом предполагает увеличение зарплаты с каждым сезоном. Сообщается, что у «Барселоны» есть деньги, чтобы оплатить трансфер в € 60 млн, однако у клуба есть проблема с регистрацией новичка в команде.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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