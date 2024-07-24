«Барселона» достигла устного соглашения с Уильямсом о трансфере — Аарон Домингес

Каталонская «Барселона» достигла устного соглашения о контракте с крайним нападающим сборной Испании и «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямсом. Об этом сообщает журналист Аарон Домингес в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, контракт с Уильямсом предполагает увеличение зарплаты с каждым сезоном. Сообщается, что у «Барселоны» есть деньги, чтобы оплатить трансфер в € 60 млн, однако у клуба есть проблема с регистрацией новичка в команде.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: