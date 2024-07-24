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Стала известна главная причина отказа «Челси» от трансфера Виктора Осимхена

Стала известна главная причина отказа «Челси» от трансфера Виктора Осимхена
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не станет игроком «Челси» из-за завышенных требований со стороны итальянского клуба и нигерийского игрока. Об этом сообщает Metro со ссылкой на журналиста и инсайдера Фабрицио Романо.

По информации источника, «Челси» не хочет платить «Наполи» сумму отступных, а также считает завышенными требования форварда по зарплате. Игрок хочет получать в новом клубе € 11-12 млн в год.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство неаполитанского клуба готово расстаться с Виктором Осимхеном в случае, если поступит предложение в размере € 130 млн. Главным претендентом на форварда теперь считается французский «ПСЖ».

Трудовое соглашение Осимхена действует до лета 2026 года. В минувшем сезоне 25-летний форвард принял участие в 32 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.

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