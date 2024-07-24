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Губерниев отреагировал на отстранение Соболева от основы «Спартака»

Губерниев отреагировал на отстранение Соболева от основы «Спартака»
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение нападающего московского «Спартака» Александра Соболева от тренировок с основной командой.

«Эх, обидно мне за спартаковцев…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Александр Соболев успел провести один матч в составе красно-белых в рамках РПЛ. Российский форвард не отметился результативными действиями.

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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