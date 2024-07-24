Журавель: «Локомотив» рискует стать середняком РПЛ

Спортивный комментатор Тимур Журавель высказался о перспективах московского «Локомотива» в новом сезоне РПЛ.

«После ухода Антона Миранчука и Максима Глушенкова «Локомотив» может стать середняком РПЛ. Думаю, что они будут пятыми или ниже. Есть вероятность, что у них появятся деньги для качественных приобретений, но пока они по потенциалу ближе к середине таблицы в чемпионате», — сказал Журавель в эфире программы «Все на Матч».

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков. В свою очередь, «Локомотив» заработал 53 балла и занял четвёртое место.

20 июля в матче 1-го тура чемпионата России железнодорожники обыграли «Акрон» (3:2).

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