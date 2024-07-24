Представитель «Сокола» из Брянской области рассказал, что в команду приглашали Роналду

Менеджер футбольного клуба «Сокол» из города Сельцо Брянской области Александр Мамонов рассказал, что перед приглашением в команду экс‑игрока сборной Бразилии и лондонского «Арсенала Андре Сантоса обращались к португальскому нападающему Криштиану Роналду.

«Мы писали всем, вплоть до Криштиану Роналду. Мы не надеялись, что кто‑то из иностранцев ответит и приедет. Но в случае успеха существовала уверенность, что в таком случае будет шум, так и получилось», — сказал Мамонов в эфире программы «Все на Матч».

Напомним, Андре Сантос провёл матч с «Авангардом» (3:0) и изначально должен был провести ещё пару встреч на любительском уровне в составе «Сокола». Однако, как отметили в команде, этим планам не суждено было сбыться из-за позднего приезда самого экс-игрока сборной Бразилии.

41-летний Андре Сантос завершил свою профессиональную игровую карьеру в 2019 году. Последним его клубом был бразильский «Фигейренсе». Ранее футболист успел поиграть также за «Фенербахче», лондонский «Арсенал», «Гремио», «Фламенго» и «Ботафого». На счету Андре Сантоса 19 матчей в составе сборной Бразилии, в которых он отметился тремя голевыми передачами.

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