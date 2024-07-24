Гюндоган принял решение по будущему в «Барселоне» на фоне интереса клуба к Ольмо

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган останется в каталонской команде, несмотря на интерес клуба к трансферу чемпиона Европы в составе сборной Испании и воспитанника каталонцев Дани Ольмо из «РБ Лейпциг». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 33-летний хавбек не думает об уходе из «Барселоны» и хочет доработать свой контракт в клубе.

Ранее сообщалось, что Гюндоган может перейти в катарский «Аль-Садд».

Напомним, в минувшем сезоне Гюндоган принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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