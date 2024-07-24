Роман Широков отреагировал на возможный переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о возможном трансфере форварда «Спартака» Александра Соболева в санкт-петербургский клуб.

«Думаю, его берут как игрока ротации. Это игрок ротации. Если только его не берут его, понимая, видимо, что уходит Кассьерра. Во всех других случаях надо брать условного Голенкова. Это перспектива. Если вам нужен игрок ротации, который будет работать на себя и на команду», — приводит слова Широкова телеграм-канал «Футбольные Биги».

Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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