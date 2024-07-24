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«Селтик» обыграл «Манчестер Сити» в товарищеском матче с семью голами

«Селтик» обыграл «Манчестер Сити» в товарищеском матче с семью голами
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Селтик». Игра прошла на стадионе «Кенан Мемориал Стадиум» (Чапел-Хилл, США). Матч завершился победой «Селтика» со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Николас-Геррит Кюн (дубль), Кёго Фурухаси и Луис Пальма. За «Манчестер Сити» голами отметились Оскар Бобб, Максимо Перроне и Эрлинг Холанд.

В следующем матче «Манчестер Сити» встретится с «Миланом», а «Селтик» сыграет с «Челси».

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по итогам сезона-2023/2024. После 38 туров АПЛ «горожане» набрали 91 очко, опередив ближайшего преследователя в лице лондонского «Арсенала» на два очка.

По итогам минувшего сезона «Селтик» стал чемпионом Шотландии в 54-й раз, выиграв третий чемпионский титул подряд.

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