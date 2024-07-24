Новый тренер «Челси» Мареска прокомментировал скандальный инцидент с Энцо Фернандесом

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о полузащитнике Энцо Фернандесе, являющемся главным фигурантом скандала с расистской песней в исполнении футболистов аргентинской национальной команды в адрес сборной Франции.

«Не думаю, что с Фернандесом возникнут какие-либо проблемы, когда он вернётся. В той ситуации ни у кого не было злых намерений. Игрок сделал заявление, в котором извинился, со стороны клуба последовало то же самое. Всё предельно ясно, добавить больше нечего», – приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Оскорбительная песня была исполнена футболистами сборной Аргентины после их победы в финале Кубка Америки — 2024 с Колумбией (1:0). Отмечая завоевание трофея, Энцо начал прямой эфир в социальной сети, на котором вместе с товарищами по сборной спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

Футболисты сборной Аргентины исполняют кричалку про Францию: